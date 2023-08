De CÂND se depun cereri și CUM se acordă BURSELE SOCIALE în anul școlar 2023-2024 De CAND se depun cereri și CUM se acorda BURSELE SOCIALE in anul școlar 2023-2024 Cuantumul burselor sociale pentru anul școlar 2023 – 2024 a fost majorat fața de anul școlar anterior, cand erau doar de 200 de lei, astfel ca in noul an școlar bursele școlare vor ajunge la 300 de lei pe luna, relateaza alba24.ro. Cererile vor putea fi depuse in orice perioada a anului școlar, potrivit edupedu.ro. Cum […] Citește De CAND se depun cereri și CUM se acorda BURSELE SOCIALE in anul școlar 2023-2024 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

