De când s-a scumpit benzina s-ar putea să nu se mai ieftinească alimentele Combustibilul auto a crescut considerabil doar intr-o zi, iar acest lucru ar putea duce la eliminarea procesului de ieftinire al alimentelor de baza. Doar in 24 de ore, prețul motorinei la mai multe benzinarii a crescut și cu 20 de bani. Chiar anul trecut Guvernul reușise sa ieftineasca carburantul cu 50 de bani, astfel ca 25 de bani erau asigurați de stat, iar restul de 25 de bani de companie. In unele benzinarii din București, prețul motorinei a ajuns la 7,40 lei/litru, iar benzina la 7,25 lei/litru. De asemenea, motorina superioara ajunge sa coste in jur de 8 lei/litru. Se mai ieftinesc alimentele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata s-a inregistrat o creștere a prețului motorinei standard, iar acesta a trecut de 7 lei la stațiile Petrom din Capitala, in timp ce benzinei a ramas la fel. Motorina a inceput sa se scumpeasca de pe 3 august, iar prețurile benzinei a ramas neschimbat. Totuși, benzina a inregistrat o scumpire…

- Inspectorii Antifrauda au demarat verificari in magazine pentru a se asigura daca reducerile adaosului comercial pentru cele 14 alimente stabilite de Guvern au fost aplicate de catre comercianți. Primii pe lista controalelor de la ANAF au fost importatorii și achizitorii intracomunitari de bunuri. Verificarile…

- Descinderea de astazi a premierului Marcel Ciolacu alaturi de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la Spitalul Clinic de Urgența „Marie Curie” unde se afla cei 110 de copii evacuați aseara de la Spitalul Nicolae Robanescu a fost și mutare cu bataie lunga pentru domeniul sanatații. Premierul Marcel…

- Incasarile statului din impozitul pe bacșiș, taxa reglementata de la 1 ianuarie anul acesta, se ridica dupa 5 luni la aproape 6 milioane de lei. Peste jumatate din suma, adica 3,2 milioane de lei, reprezinta impozit reținut și virat de barurile și restaurantele din București, in perioada ianuarie-mai.…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 13 iulie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 14 iulie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 24,51 lei/litru (+10 bani), iar al motorinei fara…

- Guvernul a lansat in dezbatere publica OUG prin care vor scadea prețurile la alimente. Este vorba despre 14 alimente de baza, iar comercianții vor fi obligați sa aiba un adaos comercial de maxim 20%. In prezent adaosul ajunge pana la 45%. De asemenea, tot in cei maxim 20% se vor include și alte taxe…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența ca sa ieftineasca prețul la cateva alimente. In același document, producatorii vor fi scutiți de limitarea profitului.Conform unor surse citate de Antena 3, exista o serie de schimbari in privința planului Guvernului pentru limitarea adaosului comercial.…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat marți, 6 iunie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 7 iunie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,61 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei fara denumire…