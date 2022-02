Stiri pe aceeasi tema

- iUmor, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.3 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gusta” din plin clipurile concurenților și ale invitaților care au facut senzație pe scena, revine cu cel de-al 12-lea sezon, incepand din 11 februarie, de la 20:30, la Antena 1.

- In varsta de 38 de ani, Mihai Bendeac e implinit de plan profesional. A devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori din Romania, joaca in diverse piese de teatru, fanii lui sunt dornici sa il vada in diverse spectacole. Totodata, el e cautat și pentru diverse campanii, recent a spus la ce a refuzat…

- Cine este fosta vedeta PRO TV care a semnat cu postul de televiziune Antena 1. Fanii au avut o surpriza colosala cand o fosta vedeta de la Pro TV a aparut la postul de televiziune concurent, dupa doi ani de pauza. S-a intamplat chiar in emisiunea iUmor, unde Delia, Mihai Bendeac și Cheloo sunt jurați.…

- Iulia Albu a prestat un moment savuros pe scena de la emisiunea iUmor. Artista a venit intr-o rochie alba de mireasa, iar Mihai Bendeac a crezut ca o sa fie cerut de barbat. Cel de-al unsprezecelea sezon iUmor se apropie de final, dar nu inainte a-și rasfața fanii cu o ediție speciala de roast, ce va…

- Cel de-al unsprezecelea sezon „iUmor” se apropie de final, dar nu inainte a-și rasfața fanii cu o ediție speciala de roast, ce va fi difuzata duminica, 12 decembrie, de la 20:00, la Antena 1. Printre invitatii speciali ai editiei, care au urcat pe scena pentru a-i „perpeli” la foc mic pe Delia, Cheloo…

- Editia speciala "Romania, Razi cu ROaST!" a fost lider detasat de audienta la Antena 1. Telespectatorii au stat lipiți de televizor și s-au bucurat de glumele personajelor istorice care a pașit in fața Deliei, a lui Mihai Bendeac și Cheloo pe 1 decembrie.

- Tudor Costina merge in finala iUmor fiind cel mai votat concurent din cea mai noua ediție a show-ului de la Antena 1. Radu Bucalae și Gabi Costin (Boris Johnson) au fost cei doi invitați speciali in cea de-a zecea ediție din cel de-al 11-lea sezon iUmor, in timp ce jurații au decis sa trimita la votul…

- In cadrul emisiunii „iUmor”, de la Antena 1, acolo unde are rolul de jurat, Mihai Bendeac a dezvaluit ce salariu are de la Teatrul de Comedie, acolo unde e angajat de mai mulți ani de zile. Colega și prietena lui Delia era de fața. aceasta a avut și o reacție cand a auzit despre ce suma e vorba. In…