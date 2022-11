Stiri pe aceeasi tema

- In timpul procesului de divorț cu fiul politicianului Nicolae Badalau, solista Claudia Patrașcanu a tunat in mediul online amenințand ca va face dezvaluiri ale unor presupuse fapte grave petrecute in casa din Bolintini a fostului sau socru. In 2020, in perioada procesului pentru custodia copiilor lor,…

- Gina Matache, mama Deliei , nu și-a mai putut stapani lacrimile! A ieșit in spațiul public și și-a aparat fiica, dar a și povestit multe altele. Mama Deliei a ieșit in public in momentul in care celebra sa fiica a provocat binecunoscutul val de reacții dupa ce a declarat ca nu vrea copii. Delia și…

- Tzanca Uraganu se poate numi un om implinit. Manelistul este tata de fata, dar și de baiat, lucru pe care muți și l-ar dori. Cel mic a crescut destul de mult in ultima perioada, iar Lambada nu rateaza nicio ocazie sa se mandreasca cu fiul ei pe rețelele de socializare. Recent, aceasta a publicat o fotografie…

- Codin Maticiuc este un barbat implinit. De curand a devenit tata pentru a doua oara și este complet indragostit de a doua lui minune. Afaceristul este de doua fete și se mandrește cu ele ori de cate ori are ocazia. Recent, acesta a publicat o fotografie emoționanta in care apare fiica lui nou-nascuta…

- Andreea Mantea și fiul ei David, in varsta de 7 ani, au o relație speciala, iar prezentatoarea TV a povestit cum a reușit sa il faca pe fiul ei sa aiba incredere in ea. Recent, cei doi au ajuns in parcul Harry Potter de la Londra de ziua lui David. „Eu ma comport cu el ca și cu un omuleț mare! Incep…

- Gabriel Coveșanu, in varsta de 48 de ani, este casatorit cu Florentina din 2013 și au impreuna doi baieți. Prezentatorul emisiunii „Primii caștiga!”, un quiz-game difuzat in direct la Prima TV, a dezvaluit cum a ajuns sa faca educație financiara cu fii sai.Cove incearca sa-și imparta timpul astfel incat…

- Dorian Popa a rabufnit intr-un clip postat pe canalul sau de Youtube, dupa ce a fost aspru criticat de unii dintre fanii lui pentru ca iși cumpara mașina de 300.000 de euro. Artistul spune ca muncește mult pentru realizarile sale, pentru banii lui, el e de parere ca „daca vrei in viața rezultate trebuie…