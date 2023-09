De când mâncăm ciocolată ? Ciocolata este definita in dicționarul explicativ al limbii romane ca un amestec solidificat din cacao și zahar și diferite arome. Poate fi și sub forma de bautura calda, preparata din praf de ciocolata dizolvat in lapte sau apa fierbinte. Ciocolata este un cuvant aztec, cu variantele: șocolada, șocolata, in italiana ciocolata, in franceza chocolat, in germana schokolade. Arborii de cacao creșteau […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de ciocolata precum Hershey și Mondelez se vor confrunta cu condiții comerciale mai dificile in urmatorul an. Se incearca transferul creșterii costurilor cu cacao catre consumatorii cu bani puțini, care fac economii.

- Iubitorii de ciocolata au primit o veste proasta saptamana aceasta: va deveni mai scump sa isi satisfaca pofta, transmite Bloomberg.Costul boabelor de cacao angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu iar producatorii pariaza ca preturile pentru acest ingredient crucial al ciocolatei…

- Se scumpește ciocolata - Costul boabelor de cacao angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniuIubitorii de ciocolata au primit o veste proasta saptamana aceasta: va deveni mai scump sa isi satisfaca pofta. CITESTE SI Motivul pentru care nu e indicat sa consumi covrigi calzi de la…

- Costul boabelor de cacao angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, iar producatorii pariaza ca preturile pentru acest ingredient crucial al ciocolatei vor ramine la un nivel ridicat pina la finele lui 2024. Motivul principal este scaderea productiei in Vestul Africii, o regiune care…

- Iubitorii de ciocolata au primit o veste proasta saptamana aceasta: va deveni mai scump sa isi satisfaca pofta, transmite Bloomberg. Costul boabelor de cacao angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu iar producatorii pariaza ca preturile pentru acest ingredient crucial al ciocolatei…

- Iubitorii de ciocolata au primit o veste proasta saptamana aceasta: va deveni mai scump sa isi satisfaca pofta, transmite Bloomberg.Costul boabelor de cacao angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu iar producatorii pariaza ca preturile pentru acest ingredient crucial al ciocolatei…

- 7 iulie este Ziua Mondiala a ciocolatei! Ciocolata a fost sute de ani consumata doar la curțile regale și in cluburile elitiste Ziua mondiala a ciocolatei este aniversata la 7 iulie, aceasta data indicand momentul introducerii in Europa, in 1550, a bauturii pe baza de cacao. Prima Zi Mondiala a ciocolatei…

- Ziua mondiala a ciocolatei este aniversata la 7 iulie: aceasta data indica momentul introducerii in Europa, in 1550, a bauturii pe baza de cacao. Prima Zi Mondiala a ciocolatei a fost celebrata in 2009. Ciocolata se prepara din semintele arborelui tropical Theobroma cacao. Arborele de cacao este cultivat…