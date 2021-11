Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer rece va ajunge in Romania, aducand cu el temperaturi scazute in zonele in care, in acest moment, temperaturile sunt inca peste media obișnuita pentru aceasta perioada, anunța meteorologii. In vestul țarii, in nord și in centru vor fi lapovița și ninsori, insa nu importante cantitativ. Valul…

Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru perioada 15 noiembrie – 13 decembrie. Ninsorile vor incepe in majoritatea regiunilor dupa data de 5 decembrie, cu alte

- Vremea se va raci in urmatoarele ore, iar pana maine seara la nivel național este valabila o informare meteo potrivi careia in mare parte a țarii vor fi semnalate ploi, iar in unele zone vor cadea chiar ninsori. Informarea meteo este valabila de azi, ora 16.00, pana marți, la ora 20.00. Chiar…

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani (1 – 14 noiembrie). Astfel, in zona Transilvaniei, „la nivelul acestei regiuni, in primele doua

- Meteorologii au anunțat ca in urmatoarele patru saptamani vor fi perioade cu temperaturi scazute, in special in prima parte a intervalului. Apoi, pana la jumatatea lunii noiembrie, temperaturile vor fi mai...

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal in urmatoarele patru saptamani, iar ploile vor lipsi in anumite zone, arata prognoza meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru intervalul 18 octombrie - 15 noiembrie. Potrivit ANM, a doua parte a lunii octombrie și inceputul lui…

- Temperaturile devin din ce in ce mai reci, din 6 octombrie, avertizeaza meteorologii. Potrivit prognozei pe doua saptamani, probabilitatea de pentru ploi frecvente, dar moderate, va fi ridicata.

Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 19 septembrie, in regiuni din țara. TRANSILVANIA La inceputul intervalului, valorile