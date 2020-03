Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea CINSTE LOR! Companiile din Romania care dau o mana de ajutor și contribuie in lupta cu coronavirusul CINSTE LOR! Companiile din Romania care dau o mana de ajutor și contribuie in lupta cu coronavirusul Pandemia mondiala cauzata de noul coronavirus, care a ajuns și la noi in țara de aproximativ…

- Oana Roman a conștientizat, in sfarșit, gravitatea epidemiei de coronavirus, și spunem asta dupa ce vedeta a plecat in Italia in vacanța, in plina epidemie de coronavirus. și la intoarcere a declarat ca totul este o manipulare . Oana Roman, realizand cat de serioasa este situația, și-a reevaluat atitudinea…

- Pandemia de coronavirus va falimenta majoritatea companiilor aeriene din lume pana la inceputul verii daca guvernele si industria nu iau masuri coordonate pentru a evita o asemenea situatie, a avertizat, luni, o firma de consultanta din Australia, citata de Bloomberg, transmite Mediafax.

- Cristiano Ronaldo a intrat in carantina. Celebrul fotabalist a intrat in contact cu colegul lui, Daniele Rugani, fotbalist la Juventus, diagnosticat cu coronavirus. Cristiano Ronaldo, in varsta de 35 de ani, este in carantina in locuința sa din Madeira, dupa ce colegul sau de breasla, Daniele Rugani,…

- Afaceristul american Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, cu o avere de aproape 77 de miliarde de dolari, spune ca nu se pune problema unei crize financiare, din cauza pandemiei de coronavirus și a problemelor generate de aceasta la nivel global.Intr-un interviu acordat marți Yahoo…

- Oana Roman continua sa șocheze cu declarațiile și atitudinea pe care o manifesta fața de criza generata de raspandirea coronavirusului la nivel mondial. Intoarsa la finele lunii februarie din Italia, din Roma, Oana Roman a susținut pe rețelele de socializare ca nu sunt motive de panica și ca atitudinea…

- Oana Roman este in culmea fericirii. Vedeta a plecat alaturi de sotul si fiica ei intr-o vacanta superba, in Italia. De curand, cei trei au facut senzatie pe Internet cu cateva fotografii de familie, emotionandu-si admiratorii.