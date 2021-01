Stiri pe aceeasi tema

- Foarte multi oameni care doresc sa calatoreasca in 2021 se intreaba ce documente le trebuie in Uniunea Europeana dar si in afara ei. Mai precis, daca au nevoie de „pașaportul” Covid-19. Cei care asteapta cu nerabdare sa calatoreasca dupa o perioada lunga de blocare vor sa afle despre certificatul de vaccinare impotriva…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a facut un anunț important in legatura cu vaccinarea anti-COVID-19. Raed Arafat a declarat ca deși unele țari ar putea sa condiționeze participarea la unele evenimente de vaccinarea anti-COVID-19, in Romania nu se va aplica o astfel de „discriminare”.„E…

- Nu e nici Mos Gerila, dar nici Mos Craciun, e Mos Buzila. Asa s-ar autodefini personajul din fotografia de mai sus, care, atentie, nu este trucata. Ne-am fi dorit acest lucru, fiindca ne-am fi laudat: „Vai, ce caricatura reusita a facut!”. Dar fotografia este autentica si apartine celor care se ocupa…

- Dom’le, la Husi a ajuns criza economica, daca e sa judecam dupa bradul pe care primarul orasului dintre vii l-a pus in mijlocul orasului. Ori l-o fi castigat la carti, ori cel care l-a adus a baut banii si a luat si el ce i s-a dat, fiindca altfel nu intelegem cum sa inalti in Articolul Impodobeste,…

- Alexandru Mița, fostul inspector de limbi moderne din Vaslui, a fost schimbat din funcția de consilier al secretarului de stat Mihaela Popa, dupa apariția in presa a unui material care prezinta legaturile sale cu Rusia. G4Media a aratat ca Alexandru Mița a fost colaborator al publicației Sputnik, organul…

- Marea Britanie a schimbat strategia de vaccinare anti-COVID cu trei zile inainte de startul campaniei. In Marea Britanie au ajuns 800.000 de doze de vaccin de la Pfizer si BioNTech. Campania de vaccinare va incepe marți, dar nu medicii vor fi primii imunizati. „Acum au fost mentionate persoanele care…

- In viata trebuie sa ai si noroc, daca vrei sa reusesti in afaceri. Insa daca ai si un maestru care sa te protejeze, devii milionar in euro. Vi-l mai amintiti pe Pongo, omul care a distrus FC Vaslui si care imediat a devenit un mare fan a lui Buzatu. Acesta a cumparat o firma falimentara Articolul Pongo,…

- Gabriela Cretu – senator PSD Putina lume stie ca Buzatu e divortat de dumneavoastra si s-a retras cu o tanara domnita la Cantalaresti. Asa ca dvs. ati ramas stapana peste vila din Copou, dupa ce ati facut un partaj la un notar. Terenuri nu v-a dat Buzatu, decat apartamentul din Bucuresti si mostenirea…