- Magazinele online inregistreaza un trafic de pana la cinci ori mai mare in perioada „Black Friday" decat in mod normal, iar riscul prabusirii platformelor online si al atacurilor cibernetice creste exponential, avertizeaza cel mai mare broker de software din regiunea Europei Centrale si de Est.

- Corneliu Bjola a analizat, pentru „Adevarul”, situația din Orientul Mijlociu și a explicat care sunt cele mai probabile scenarii. In cel mai fericit caz, statele arabe și Israelul ar evita o escaladare, insa exista și variante de coșmar, care ar avantaja Rusia și Iranul.

- Romania prezinta un risc usor ridicat de intrare in insolventa la nivelul companiilor in trimestrul al treilea, in stagnare fata de trimestrul anterior, conform Barometrului riscurilor sectoriale si de tara Coface pentru perioada iulie – septembrie 2023. Potrivit unui comunicat al companiei, vestile…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat miercuri ca amenințarea terorista la nivelul UE este ridicata și ca ar putea de asemenea sa creasca. Aceasta a mai spus ca UE trebuie sa ramana vigilenta și foarte atenta asupra "atacurilor comise de lupii singuratici", un tipar remarcat…

- Odata cu apropierea sezonului rece, creste riscul de incendiu la gospodariile si locuintele populatiei cauzate de sistemele de incalzire exploatate fara respectarea normelor de prevenire a incendiilor.Potrivit ISU Suveava, pentru a preintampina producerea unor astfel de evenimente nedorite, care se…

- Dr. Poonam Desai – a postat un videoclip pe Tik Tok in care explica de ce se grabește sa-și arunce tigaile zgariate antiaderentice sau ceramice. Doctorul a spus ca nu folosește tigai antiaderente care au zgarieturi vizibile „pentru ca pot adauga milioane de microplastice in alimentele noastre', iar…

- Serviciul de livrare joaca un rol cheie in succesul unui magazin online, fiind o parte integranta a experienței clienților. O livrare rapida, eficienta și de inalta calitate poate reprezenta un avantaj competitiv semnificativ. In plus, un serviciu de livrare de inalta calitate contribuie direct la reputația…