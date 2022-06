Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Intervenție hotarata a polițiștilor bucureșteni: Un barbat care amenința mai mulți oameni cu un cuțit imobilizat cu promptitudine VIDEO| Intervenție hotarata a polițiștilor bucureșteni: Un barbat care amenința mai mulți oameni cu un cuțit imobilizat cu promptitudine Polițiștii de la Ordine Publica…

- VIDEO Intervenție in forța a polițiștilor la un incident produs in București. Cum l-au imobilizat pe un barbat care a scos cuțitul Polițiștii unei secții din București au fost nevoiți sa scoata pistoalele pentru a-l potoli pe un barbat care amenința mai mulți cetațeni cu cuțitul, anunța sindicatul Europol. …

- Polițiștii targovișteni s-au mobilizat intr-un numar destul de mare pentru a interveni in cazul unui incident izbucnit in zona centrala a Municipiului Targoviște. In fața complexului Mondial un barbat amenința Post-ul Targoviște: Un barbat amenința ca se sinucide. Mai multe echipaje de poliție au intervenit…

- Zlatna: Scandal in familie cu alcool și violența, terminat la Poliție. Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a batut soția Polițiștii din Zlatna au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. Aceste este acum cercetat pentru violența in familie. La data…

- In aceasta seara, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați de catre polițiștii Sectorului de Poliție de Frontiera Sighetu Marmației, cu privire la faptul ca, in comuna Bocicoiu Mare, in albia raului Tisa, la aproximativ 1,5 metri de malul raului, se afla cadavrul unei persoane.…

- Polițiștii din Zlatna au identificat un barbat de 41 de ani, din Zlatna, care este banuit de savarșirea infracțiunilor de insușirea bunului gasit și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 15 aprilie 2022, ar fi gasit un card bancar…

- In data de 2 mai 2022, in jurul orei 19.00, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un apartament din sectorul 3, au fost gasite decedate doua persoane, un barbat și o femeie, de 62 și respectiv 52 de ani, ambele prezentand…