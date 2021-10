Din 20 octombrie intra in vigoare legislația europeana privitoare la noile terapii de tratament care vor fi disponibile in toate spitalele țarilor membre UE pentru tratament anti-COVID. Se pare ca prin aceste noi reglementari legislative nici celebrul Green Pass nu va mai putea fi introdus obligatoriu. Astfel, incepand cu 20 octombrie 2021, vaccinurile nu vor mai fi unicul remediu impotriva COVID-19, deoarece au fost aprobate terapii de tratament eficiente in fazele inițiale ale bolii. Astfel, in toate statele membre vor fi disponibile cinci terapii aprobate printr-un decret al Consiliului European,…