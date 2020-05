"La solicitarea dumneavoastra, am introdus urmatoarele zboruri spre si dinspre Italia cu data de calatorie 26 mai 2020: Bucuresti - Roma - Bucuresti, tarif 208 euro, cu bagaj de mana de 10 kg si bagaj de cala de 30 kg incluse; Bucuresti - Milano - Bucuresti, cu tarif de 200 euro, cu bagaj de mana de 10 kg si bagaj de cala de 23 kg incluse", subliniaza reprezentantii companiei. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Zborurile sunt operate in conditii speciale, sub incidenta HG 394/18 mai 2020, iar din aceste considerente pasagerii care vor fi acceptati la bordul aeronavelor…