De azi se scumpesc gazele

Stiri pe aceeasi tema

- Facturile la gaze naturale se vor scumpi de la data de 1 iulie, anunța Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE), care a majorat tarifele reglementate de distribuție. Cu titlu de exemplu: pentru un client casnic care locuieste intr-un apartament cu 3 camere si are un consum anual de gaze…

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat miercuri o crestere medie, incepand cu 1 iulie, de 19% a tarifelor reglementate de distributie a gazelor naturale aplicabile consumatorilor de gaze naturale beneficiari ai serviciului de distributie, care reprezinta aproximativ 10 lei/MWh distribuit.…

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat miercuri o crestere medie, incepand cu 1 iulie, de 19% a tarifelor reglementate de distributie a gazelor naturale aplicabile consumatorilor de gaze naturale beneficiari ai serviciului de distributie, care reprezinta aproximativ 10 lei/MWh distribuit.

- Facturile la gaze se scumpesc Facturile la gaze naturale se vor scumpi de la data de 1 iulie, anunța Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie ( ANRE ), care a majorat tarifele reglementate de distribuție. Cu titlu de exemplu: pentru un client casnic care locuieste intr-un apartament cu 3 camere…

- Gazele, mai SCUMPE de la 1 iulie. Majorarea tarifelor de distribuție, aprobata de ANRE De la 1 iulie, prețul gazelor va crește dupa ce Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o majorare medie de 19% a tarifelor reglementate pentru distribuția gazelor naturale. Aceasta creștere,…

- Se scumpesc gazele, de la 1 iulie. Majorarea tarifelor de distribuție a fost aprobata de ANRE Se scumpesc gazele, de la 1 iulie. Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri o crestere medie, incepand cu 1 iulie, de 19% a tarifelor reglementate de distributie a gazelor…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a anunțat, joi, ca facturile la gaze se vor scumpi incepand cu data de 1 iulie 2024. In sedinta Comitetului de Reglementare din data de 26 iunie 2024, la propunerea direcției de specialitate, Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat…

- ANRE a aprobat tarifele reglementate de distribuție a gazelor naturale aplicabile consumatorilor de gaze naturale beneficiari ai serviciului de distribuție, incepand cu data de 1 iulie 2024In sedinta Comitetului de Reglementare din data de 26 iunie 2024, la propunerea direcției de specialitate, Autoritatea…