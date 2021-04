Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat remis presei, peste 40 de psihoterapeuți voluntari sunt implicați in proiectul demarat și coordonat de catre Ministerul Sanatații (MS), in parteneriat cu Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale (APCCR), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (prin Clinica Universitara…

- Persoanele afectate de pandemia COVID-19, precum și personalul medical supus conditiilor de stres sau oricine se confrunta cu presiunea cauzata de pandemie beneficiaza de servicii gratuite de sprijin psihologic prin apelarea liniei telefonice cu tarif normal 021 9081, anunța Ministerul Sanatații.…

- Ședința de urgența la Ministerul Sanatații, luni, la care și-a anunțat participarea și premierul Florin Cițu, deoarece ministrul Vlad Voiculescu vrea si modifice criteriile pentru care se poate carantina o localitate astfel incat masura sa poata fi luata mai ușor. In acest moment, propunerea de carantinare…

- Profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și consilierul onorific în Ministerul Sanatații a oferit raspuns la întrebarea „Mai trebuie sa port masca dupa ce m-am vaccinat împotriva COVID-19?„ Raspunsul este da. Chiar și dupa…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), impreuna cu colaboratorii sai din țara, reuniți in rețeaua naționala WellbeingAcademy, va implementa in Romania proiectul international CaringUniversities al Organizației Mondiale a Sanatații și al Universitații Harvard dedicat evaluarii sanatații mintale…

- Toate persoanele sub 65 de ani care erau programate la prima doza de vaccin anti-COVID in perioada 30 ianuarie – 11 februarie vor fi amanate pentru dupa 16 februarie, a anunțat Comitetul național de coordonare a campaniei de vaccinare (CNCAV). In aceasta situație sunt 66.884 de persoane sub 65 de ani.…

- Persoanele care intra in Bulgaria pe calea aerului, pe uscat sau pe mare vor trebui sa prezinte un test negativ de COVID-19 incepand din 29 ianuarie, a anuntat marti Ministerul Sanatatii bulgar, potrivit Reuters și Agerpres. Soferii de camioane si autobuze, precum si echipajele avioanelor vor fi scutite…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…