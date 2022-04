Stiri pe aceeasi tema

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei i-a primit vineri pe printul mostenitor al emiratului Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, pe presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, si pe premierul irakian, Mustafa al-Kazimi, pentru a discuta despre evolutiile regionale si internationale, noteaza AFP.…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a gazduit marti o intrevedere cu premierul israelian Naftali Bennett si cu liderul de facto al Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed, informeaza AFP. Aceasta intrevedere, care a avut loc la Sharm el-Sheikh, statiune balneara la Marea Rosie, s-a…

- Premierul israelian, Naftali Bennett, si conducatorul de facto al Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, au calatorit luni in Egipt pentru o intalnire tripartita cu presedintele Abdel Fattah al-Sissi, potrivit presei israeliene, scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent…

- Presedintele israelian Isaac Herzog a plecat duminica într-o vizita în Emiratele Arabe Unite, prima vizita de acest tip, a anuntat biroul sau, într-o tentativa de a întari legaturile din zona Golfului în contextul în care se încearca resuscitarea acordului nuclear…

- Printul mostenitor Mohammed bin Salman, supranumit MBS, care conduce de facto Araba Saudita, si presedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi, vor asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing, din 4 februarie, conform news.ro. Anuntul prezentei lor a fost facut de televiziunea…

- Doua vanzari majore de echipamente militare catre Cairo, legate de transportul aerian si sistemele radar, au fost aprobate marti de Departamentul de Stat al SUA, in ciuda preocuparii tot mai mari cu privire la respectarea drepturilor omului in Egipt. Vanzarea a 12 avioane de transport militar cvadrimotoare…

- Presedintele israelian Isaac Herzog se va deplasa la sfarsitul lui ianuarie in Emiratele Arabe Unite (EAU), pentru prima vizita oficiala a unui sef de stat israelian in aceasta tara din Golf, care si-a normalizat in 2020 relatiile cu Israelul, informeaza marti AFP. Presedintia israeliana a…