De azi: Iranul se închide total o săptămână Iranul interzice calatoriile in afara casei cu exceptia celor esentiale si interzice calatoriile rutiere intre localitati, pe masura ce creste numarul de noi cazuri de COVID-19, relateaza televiziunea iraniana de stat. De asemenea, incepand de luni vor fi inchise pentru o saptamana toate magazinele neesentiale si birourile, masura fiind adoptata la nivelul intregii tari. Calatoriile cu masina in orase si localitati sunt interzise, cu exceptia autovehiculelor esentiale, masura care va ramane in vigoare pana in 27 august. Gestionare necorespunzatoare Iranul este cel mai greu lovit stat din Orientul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

