- Crestinii ortodocsi intra, la 15 martie 2021, in Postul Sfintelor Pasti, numit si Postul Mare sau al Paresimilor, cel mai aspru si cel mai lung dintre cele patru mari posturi de peste an, randuite de Biserica Ortodoxa, care are menirea sa-i pregateasca duhovniceste pe credinciosi pentru marea sarbatoare…

- In anul 2021, Pastele ortodox pica pe 2 mai, in timp ce Pastele catolic pica pe 4 aprilie 2021. Postul Sfintelor Pasti in acest an va fi in perioada 15 martie- 01 mai. Crestinii numesc acest post si Postul Mare, care dureaza 40 de zile, la care se adauga si sapamana patimilor. Postul Mare al Pastelui…

- Un protest a fost organizat, sambata, in fata sediului televiziunii publice a Ciprului, de contestatari ai melodiei inscrise in concursul Eurovision. Potrivit acestora, piesa “El Diablo” promoveaza satanismul și contravine moralei bisericii crestine. La Nicosia, unii demonstranti au purtat cruci și…

- Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului implinește astazi, 25 februarie, 31 de ani de arhierie. Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului ii transmite urmatorul mesaj: „Inaltpreasfinția Voastra, Va rugam…

- Anul acesta, Paștele ortodox este pe data de 2 mai, in timp ce Paștele catolic pica pe 4 aprilie. Creștinii se pregatesc pentru postul Paștelui, care dureaza 40 de zile, inclusiv cu Saptamana Patimilor. Vezi cand incepe postul Paștelui 2021. Paștele pica in calendar ortodox 2021 pe data de 2 mai. Inainte…

- OrtodoxeSf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)Duminica a 31 dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 31 dR. Sf. cuv. Xenia; Sf. ep. Francisc de SalesRomano-catoliceDuminica a 3-a de peste anSf. Francisc de Sales, ep. inv.Sfanta Cuvioasa Xenia, pomenita de Biserica Ortodoxa in 24 ianuarie,…

- †ANDREI , Din harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului. Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal si dreptmaritorilor crestini din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ...

- Sfantul Ignatie Teoforul este sarbatorit, in Biserica Ortodoxa, pe 20 decembrie. Este mai puțin cunoscut, caci, in popor, oamenii țin Ignatul, obicei legat de sacrificarea porcilor pentru sarbatori. Carțile sfinte spun ca Sfantul Ignatie Teoforul a fost adus inaintea imparatului Traian, cand acesta…