Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai se apropie de final, iara vara urmeaza sa-și intre in drepturi..cel puțin calendaristic. Municipalitatea pregatește deja terenul pentru balaceala bistrițenilor. Saptamana aceasta incep lucrarile de reparații/amenajare a Ștrandului Codrișor. Luna iunie bate la ușa, așa ca, cel puțin calendaristic,…

- Bistrițenii au ramas șocați dupa ”masacrul” de ieri de pe Andrei Mureșanu. Arborii de pe aliniament au fost mutilați. De vina ar fi cei de la Electrica, iar activiștii de mediu susțin ca sunt șanse mari ca arborii sa se usuce. Șoc și groaza ieri printre bistrițeni, cand au vazut lucrarile de pe strada…

- In jurul anului 1500, in Bistrița locuiau 3400 de locuitori sași. Lor li se adaugau țiganii și romanii din afara orașului. Populația orașului se ridica atunci la aproape 4500 de locuitori. In 1721, in Bistrița locuiau 6068 de persoane. In 1750 aici sunt inregistrați 413 meșteșugari. Dintre aceștia,…

- Cei ce locuiesc la blocurile sociale sunt ”toți bagați in aceeași oala”. Suparați pe unii dintre vecini, aceștia spera ca municipalitatea sa intervina. ”Nu mai rezistam cu unii dintre ei. Scapați-ne, domn primar!” au transmis aceștia. Locuitorii din centrul Bistriței, in mare parte romi, au fost ”exilați„…

- Chiar daca ajungi din greșeala in Consiliul Local trebuie sa pui pasiune, cel puțin pe hartie! Asta ne sugereaza raportul de activitate al consilierului local PNL – Ionel Ruști, care spune ca „programul PNL de reabilitare” a Bistriței e chiar programul sau de viața. La finalul fiecarui an, consilierii…

- In Bistrița exista numeroase strazi care NU au nume. Acest lucru se datoreaza „extinderii cartierelor” prin ridicarea de noi locuințe. Bistrițenii vor putea propune nume de strazi, printr-un sondaj pe iReport. Bistrița se extinde. Tot mai multe blocuri de locuințe sau case se ridica in diferite zone.…

- Mii de bistrițeni s-au testat GRATUIT in Piața Centrala, in cortul SVSU. Primarul Ioan Turc a declarat ca maine va fi ultima zi in care se vor mai face teste. CARE este explicația: La finalul lunii ianuarie, in apropierea Bisericii Evanghelice a fost amplasat un punct de testare COVID. Cei de la SVSU…

- Primarul Ioan Turc a anunțat ca s-a decis cine-l va inlocui pe Ioan Peteleu, fostul city – manager. De saptamana viitoare iși va intra in noile atribuții Florin Gaurean, fost viceprimar din partea PNL. Astazi a avut loc o conferința la sediul Primariei Bistrița, susținuta de Ioan Turc. In cadrul acesteia…