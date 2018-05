Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au anuntat ca vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

