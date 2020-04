Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cele 16 partide disputate in liga a treia (turul și o etapa din retur), seria a V-a, Sticla Arieșul Turda se afla pe locul 9 al clasamentului, cu 22 de puncte. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Clean Master a fost creata de compania Cheetah, din China. Nu se știe exact ce informații avea Google despre aplicație, insa, potrivit Forbes, o firma de securitate a trimis dovezi ca aceasta aplicatie aduna numeroase date web ale utilizatorilor. Citeste si A aparut lista celor mai periculoase…

- Conținutul grupurilor de Whatsapp și contactele devin accesibile oricarei persoane care da click pe linkul de invitație, dupa ce Google a indexat aproximativ 470.0000 de rezultate ce privesc grupuri de WHatsapp, conform The Verge.

- Prinsa anul trecut ca proceseaza inregistrarile utilizatorilor sai fara acordul acestora, Facebook incearca sa convinga oamenii sa-si trimita singuri inregistrarile. Promite, in schimb, maruntis. In urma unor investigatii jurnalistice, anul trecut s-a descoperit ca Facebook, Amazon, Apple…

- Rezultate in trimestrul IV 2019 In perioada octombrie - decembrie 2019, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 6.233 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 15%…

- Am verificat termenii si conditiile mai multor site-uri de socializare, precum Facebook, Instagram, Twitter, sau al conturilor de Google (de care apartine si YouTube sau Gmail) pentru a vedea cum poti sa te asiguri ca toate profilurile tale vor fi gestionate asa cum iti doresti, dupa moarte. Daca utilizatorii…