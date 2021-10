De azi: „Creațiile” fotografului personal al preşedintelui Vaclav Havel se află la București Expozitia “Vaclav Havel: intalnire cu lumea”, care propune o retrospectiva a muncii lui Jiri Jiru, fotograful personal al presedintelui Vaclav Havel din 1993 pana in 2000 se afla la București. Jiru este cel care l-a fotografiat pe seful statului ceh in timpul vizitelor sale in alte state si a documentat intalnirile cu personalitati importante ale lumii politice si culturale ale vremii. Expoziția se deschide azi, la Muzeul National al Taranului Roman. “In aceste fotografii il vedem pe Havel acompaniat de Hillary Clinton si Madeleine Albright, Regele Juan Carlos si Regina Sofia a Spaniei, Regina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

