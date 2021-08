Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina de Facebook a Poliției Romane a fost postat un mesaj ironic la adresa unei persoane care s-a dovedit a fi un real pericol public pentru turiștii din Mamaia. „„Sunt celebru, scoate-ma de aici!” Cam asta are in gand, in acest moment, teribilistul din Mamaia. Deocamdata, este un pic reținut.…

- Biblioteca Nationala a Romaniei se redeschide pentru public, incepand de luni, 16 august, dupa ce din 2 august accesul cititorilor a fost intrerupt din cauza unei avarii, informeaza Agerpres. "Veti putea beneficia de acces la colectia curenta a Bibliotecii prin Sala de lectura Mihai Eminescu…

- Sindicatul Europol a anuntat ca directorul Unitatii de Politici Publice din Ministerul Afacerilor Interne, comisar sef Christian Ciocan, a fost amendat cu 6.000 de lei pentru sapte fapte, printre care intrarea pe o strada cu accesul interzis si faptul ca masina pe care o conducea nu avea asigurare,…

- La cateva ore dupa ce Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anunțat ca documentul cu operatorul de salubritate „nu exista”, echipa de comunicare a Primariei l-a prezentat public, impreuna cu anexele. „Astazi am aflat ceva incredibil: Contractul dintre Primaria Sectorului 1 și Compania Romprest Service…

- Muzeul de Etnografie Brașov participa, sambata, 12 iunie 2021, la evenimentul Noaptea Europeana a Muzeelor prin doua filiale ale sale: Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului și Muzeul de Etnografie ”Gheorghe Cernea” din Rupea, in intervalul orar 18.00 – 24.00. Vizitatorii sunt invitați sa cunoasca…

- Muzeul de Etnografie Brașov participa, sambata, 12 iunie 2021, la evenimentul Noaptea Europeana a Muzeelor prin doua filiale ale sale: Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului și Muzeul de Etnografie ”Gheorghe Cernea” din Rupea, in intervalul orar 18.00 – 24.00. Vizitatorii sunt invitați sa cunoasca…

- Simbolul Parisului va primi in aceasta vara 10.000 de vizitatori pe zi, la fel ca vara trecuta, fata de 25.000, cat era capacitatea maxima inaintea pandemiei, a anuntat Sete (Societatea de exploatare a Turnului Eiffel). Potrivit Sete, se prognozeaza un deficit de aproximativ 70 de milioane de euro pentru…