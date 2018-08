De azi, amenzile de circulatie pot fi platite la jumatate din valoare in termen de 15 zile

Stiri pe aceeasi tema

- De vineri, 24 august, Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contravenționale va fi pusa in aplicare. Astfel, toți conducatorii auto care vor primi amenzi contravenționale le vor putea achita pe jumatate intr-un termen de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal.…

- Balena J35, pe care oamenii de stiinta au inceput sa o monitorizeze dupa ce au vazut ca sub nicio forma nu vrea sa se desparta de puiul sau mort, purtandu-l pe cap zile in sir, s-a despartit in sfarsit de acesta, dupa 17 zile - o perioada de doliu record, nemaiobservata pana acum de oamenii de stiinta.…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele cinci luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 2,56 miliarde euro, la 96,04 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a…

- ROBOR-ul la trei luni ar putea scadea spre finalul anului la 3,1%, dar, pe termen lung, trendul este de crestere, putand ajunge la 3,5% - 3,6% anul viitor si spre 4% in 2020, sustine Csaba Balint, analist macroeconomic la OTP Bank Romania. "ROBOR-ul a crescut foarte mult din mai multe motive:…

- Pensionarii Ministerului de Interne ne costa 55 de milioane de euro pe luna, acestia incasand pensii de pana la 20 de mii de lei. Potrivit Casei de Pensii Sectoriale a MAI, cele mai mari zece pensii speciale, platite in luna aprilie 2018, sunt cuprinse intre 17.763 de lei si 22.632 de lei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern ca, incepand de luni, persoanele fizice vor putea plati taxele si impozitele prin CEC Bank. Ea a precizat ca pana la finalul anului CEC Bank nu va percepe niciun comision. "De luni, toate taxele si impozitele…

- Doi casieri ai unei primarii din judetul Mures au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind acuzati de delapidare, dupa ce ar fi sustras 540.000 de lei din banii de taxe si impozite. Politisti specializati in combaterea investigarii criminalitatii economice au desfasurat, pe raza judetului Mures,…

- Reportul categoriei I pentru Loto 6/49 la extragerea programata pe 31 mai depaseste 4,46 milioane de lei, in timp ce la Joker se va inregistra cel mai mare report din istoria acestui joc, de aproximativ 19,95 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro), a anuntat Loteria Romana, intr-un comunicat de presa.…