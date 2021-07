De azi Agenția Servicii Publice va aplica noi tarife De la 1 iulie, Agenția Servicii Publice (ASP) va aplica noi tarife pentru unele servicii pentru eliberarea certificatelor de stare civila și a documentelor de identitate. In plus, unele dintre documente pot fi obținute mai rapid pentru aceiași bani. Potrivit ASP, aceasta este ultima etapa de implementare a Nomenclatorului nou al tarifelor la serviciile ASP, aprobat de Guvern la finele anului 20 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 iun – Sputnik. Agenția Servicii Publice a venit cu explicații in privința modificarilor care au fost facute la prețul serviciilor prestate. Mai exact, ASP precizeaza ca majorarile au fost aprobate de Guvern in decembrie 2020, iar apoi documentul a fost publicat in Monitorul Oficial. ©…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a facut precizari importante legate de noile relaxari ce se implementeaza incepand cu data de 1 iunie in Romania, dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a scazut vertiginos. Dupa ședința de Guvern de astazi s-a hotarat in ce fel vor fi mai liberi romanii.

- Persoanele care trec prin punctele de frontiera ale Romaniei cu sume in numerar egale sau mai mari de 10.000 de euro nu vor mai risca sa le fie confiscati banii, ci vor risca amenzi cuprinse intre 3.000 si 50.000 de lei, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern initiat de Ministerul Finantelor. Proiect…

- Este prima zi in care se aplica masurile de relaxare luate de guvern dupa scaderea ratei de infectare cu noul coronavirus in țara. Astfel, masca de protecție nu mai este obligatorie in spațiile publice neaglomerate. Portul maștii se menține in stațiile pentru transportul in comun, in piețe, in targuri…

- Prima zi in care se aplica masurile de relaxare luate de guvern Foto Agerpres Este prima zi în care se aplica masurile de relaxare luate de guvern dupa scaderea ratei de infectare cu noul coronavirus în țara. Astfel, masca de protecție nu mai este obligatorie în spațiile…

- Premierul Florin Cițu a explicat ca in cursul acestei zile va avea loc o ședința de Guvern prin care se va modifica hotararea care reglementeaza starea de alerta și vor fi adoptate masurile de relaxare deja anunțate. ”Astazi, dupa ce ma intorc din Suceava, vom avea o ședința de Guvern pentru…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) anunța ca senatorul Rodica Boanca va depune, marți, la Curtea de Apel București, o contestație fața de restricțiile impuse de Guvern pentru combaterea pandemiei. AUR...

- Programul Prima Casa a trecut prin o serie de modificari in anul 2020, astfel, nici nu se mai vorbește de Prima Casa, ci de Noua Casa, in urma modificarilor de substanța programului, de catre Guvern.