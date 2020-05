Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 25. 05. 2020 Biblioteca Judeteana „I.H. Radulescu” Dambovita reia lucrul cu publicul la Sediul central, Sediul Filialei pentru Copii si Sediul Filialei de Carte in Limbi Straine. In aceasta prima faza a reluarii activitatii este permis doar imprumutul de publicatii. La intrarea in…

- Biblioteca Județeana “Dinicu Golescu” din Pitești iși reia de azi, parțial, programul de lucru cu publicul. Astfel, intr-o prima etapa, sunt redeschise serviciile de imprumut la domiciuliu din secțiile Beletristica, Știința și Tehnica, Copii și Tineret și Filiala Prundu a Bibliotecii. Conform conducerii…

- Douasprezece laptopuri, sase calculatoare, trei tablete si trei smartphone-uri vor ajunge astazi si in zilele urmatoare la elevi din localitatile Cotnari, Grajduri, Ciortesti, Ipatele si Andrieseni. Acestea au fost stranse, cu sprijinul iesenilor, de catre echipa proiectului „Pana hat de carte!", proiect…

- ■ activitatile se reiau, treptat, de pe 20 mai ■ ramin suspendate serviciile de internet dar si accesul la sala de lectura ■ sint impuse anumite reguli de sanatate publica ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt reia, gradual, programul cu publicul de pe 20 mai 2020. Activitatea de relatii cu…

- Incepand cu data de 9 martie 2020, Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman a luat unele masuri care au avut ca scop combaterea raspandirii coronavirusului și au constat in: suspendarea temporara a manifestarilor culturale programate in luna martie, prevazute in Programul minimal al activitaților…

- Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor nostri, Biblioteca Judeteana „I.H. Radulescu” Dambovita lanseaza serviciul „Intreaba bibliotecarul”. Prin acesta puteti transmite Post-ul Biblioteca Judeteana „I.H. Radulescu” Dambovita lanseaza serviciul „Intreaba bibliotecarul” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In contextul instituirii starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile, Biblioteca Județeana ”I.H. Radulescu” Dambovița nu va avea program de lucru cu publicul in toata aceasta perioada.

- Teatrele din municipiul Brasov si-au suspendat, pana la sfarsitul lunii, activitatea de spectacole, iar muzeele si Biblioteca Judeteana au luat o serie de masuri restrictive privind relatia cu publicul, suspendand toate activitatile programate cu copiii in aceasta perioada. Biroul de presa al Primariei…