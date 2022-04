Stiri pe aceeasi tema

- Piața ingrașamintelor chimice este in continuare tensionata, in contextul conflictului din Ucraina, cei mai afectați fiind fermierii nevoiți sa faca fața unor prețuri mai mari de cateva ori. Sunt și noutați interesante pe piața, cum ar fi faptul ca Rusia intentioneaza sa majoreze cotele de export pentru…

- Eliminarea restrictiilor in mai multe state membre ale UE si subvarianta mai contagioasa a variantei Omicron a coronavirusului sunt probabil cauzele care au condus la recenta crestere din nou a numarului cazurilor de COVID-19, a declarat joi directorul pentru strategie de vaccinare al Agentiei Europene…

- Astazi a fost prima zi fara restricții, dupa doi ani. Romanii nu mai sunt obligați sa poarte masca de protecție nici in interior, nici afara, in mall-uri toți au intrat liber fara certificat de vaccinare și triaj epidemiologic, iar munca de acasa, oficial, s-a incheiat.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a fost intrebat, marți, de ce restricțiile anti-COVID au fost ridicate deodata și nu treptat. Rafila a precizat marți, intr-o conferința de presa in care a oferit explicații cu privire la noile masuri de relaxare, ca a propus ridicarea etapizata a restricțiilor…

- Astazi expira starea de alerta și nu va mai fi prelungita. Asta inseamna ca mare parte din restricțiile aflate in vigoare vor fi eliminate. Printre ele, potrivit ministrului Educației se numara și purtarea maștii la școala sau organizarea cursurilor online. Autoritațile centrale au decis sa nu mai prelungeasca…

- Toate restrictiile anti-COVID din Marea Britanie vor fi ridicate joi, 24 februarie, iar testarea gratuita in masa va lua sfarsit pe 1 aprilie, a declarat luni, 21 februarie, premierul Boris Johnson, a relatat BBC . Boris Johnson a comunicat intr-un discurs tinut in fata Camerei Comunelor ca masura legala…

- Ultimele masuri care mai erau in vigoare in Norvegia, printre care masca de protecție și distanțarea sociala, au fost eliminate de autoritați in pofida unei cresteri a numarului de infectii cu varianta Omicron, informeaza agenția DPA citata de Agerpres . „Distanta dintre noi nu mai este necesara”, a…

- Grecia planuiește sa primeasca anul acesta turiști de la 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Primul pas in planul de deschidere a sectorului turistic este relaxarea restrictiilor de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres. „Tara noastra…