Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca, incepand de joi, se poate calatori cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport disponibile in zona Bucuresti-Ilfov: tren, metrou, autobuz, tramvai si troilebuz. ”De astazi se poate calatori cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport disponibile in zona Bucuresti-Ilfov: tren, […] The post De astazi se poate calatori cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport din zona Bucuresti-Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…