De astazi, 3 mai, Republica Moldova a trecut definitiv la televiziunea digitala terestra, transmisia analogica fiind sistata complet. Anunțul a fost facut de catre ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale Andrei Spinu. Potrivit lui Spinu, multiplexul de televiziune digitala terestra are o acoperire naționala de circa 98%, fapt ce ofera gratuit 10 canale TV cu o calitate inalta a imaginii și a sunetului. De asemenea, ministrul afirma ca pana la finalul acestui an vor fi incluse alte 8 canale gratuite in cadrul multiplexului de televiziune digitala, ceea ce presupune ca in total vor fi…