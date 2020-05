Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca, incepand cu ziua de joi, 7 mai, in toate spatiile publice inchise (spatii comerciale, farmacii, dar si altele) din Capitala, purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este obligatorie. Administratorii localurilor enumerate nu vor permite cetatenilor…

- De maine, 7 mai in toate spațiile publice inchise precum magazine, farmacii, dar și altele, purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie. Anunțul a fost facut de catre primarul capitalei, Ion Ceban.

- Autoritatile spaniole au anuntat ca purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din tara incepand de luni, ca o prima masura dupa relaxarea mai multor restrictii, potrivit BBC.

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia: Purtarea maștilor de protecție OBLIGATORIE in spațiile aglomerate. Școlile din municipiu vor fi dotate cu dozatoare cu dezinfectant Primaria Alba Iulia anunța ca purtarea maștilor de protecție va fi OBLIGATORIE in spațiile aglomerate. De asemenea, școlile din municipiu…

- Purtarea mastilor de protectie devine obligatorie incepand de miercuri si in Timișoara. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa acopere nasul si gura. Potrivit...

- Purtarea mastilor devine obligatorie in judetul Constanta incepand de miercuri. Decizia a fost luata marti seara de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in urma unei recomandari...

- Incepand de azi, 6 aprilie 2020, purtarea maștii de protecție in spatiul public a devenit obligatorie. Acolo unde nu se poate, pot fi folosite alte materiale de protectie. Local pentru situatii de urgenta al Municipiului Buzau HOTARASTE: Art. 1. in toate mijloacele de transport in comun (autobuze, microbuze…