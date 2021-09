Stiri pe aceeasi tema

- Pasaportul devine obligatoriu - incepand de vineri - la intrarea in Regatul Unit, una dintre consecintele Brexitului, care a intrat in vigoare in acest an, o masura anuntata la vremea respecitva si care schimba puternic obiceiurile turistilor si calatorilor de afaceri.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. De la aceasta data, cetatenii romani nerezidenti nu mai pot intra in Regatul Unit in baza cartii de identitate.…

- Guvernul britanic a anuntat ca renunta la intentia de a introduce pasaportul de vaccinare pentru a avea acces la cluburi de noapte sau alte locuri frecventate din Anglia, considerandu-l inutil datorita campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. „Nu mi-a placut niciodata ideea de a…

