De astăzi, liber la vaccinare fără programare, direct în centre Persoanele care doresc sa se imunizeze impotriva COVID-19 se pot prezenta, incepand de astazi, direct in centrele de vaccinare, fara a mai fi nevoie de programare in platforma, anunta news.ro. Timpul de asteptare pana la vaccinarea propriu-zisa depinde de capacitatea centrului ales de fiecare persoana. Cei care si-au facut deja programare in platforma au prioritate la vaccinare. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

