Stiri pe aceeasi tema

- Dupa AstraZeneca au aparut probleme și cu Johnson & Johnson. Aceste doua vaccinuri Covid-19, bazate pe aceeași tehnologie, sunt suspectate de a provoca un tip foarte rar de cheaguri de sange. Mai multe țari au decis suspendarea vaccinarii cu aceste seruri. Vaccinul Johnson & Johnson este autorizat in…

- Un post de radio independent din Ungaria, obligat sa-si inceteze emisia in februarie, a anuntat duminica ca vechea sa frecventa a fost atribuita unui post de radio apartinand unui grup apropiat al premierului Viktor Orban, noteaza AFP preluat de agerpres. Klubradio, ale carui informatii si dezbateri…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a anuntat joi ca tara sa va incepe discutii cu Rusia in vederea eventualei achizitii de doze de vaccin Sputnik V, in caz de aprobare a acestuia de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), transmite AFP. 'Am explicat in numele Germaniei, la Consiliul…

- Economia Romaniei va crește in acest an cu 6%, estimeaza Fondul Monetar Internațional in raportul World Economic Outlook , prezentat marți de catre instituția financiara internaționala. Guvernul Cițu a estimat o creștere economica de 4,3% atunci cand a realizat bugetul pe acest an. Concomitent, Comisia…

- Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia nu sunt de acord cu inchiderea rapida a grupurilor energetice pe baza de carbune. Liderii de sindicat vor ca procesul de restructurare a companiei sa fie unul etapizat. Cu toate acestea, administrația Complexului Energetic Oltenia a anunțat ca se va funcționa…

- Comisia Europeana vrea sa finalizeze certificatul digital de vaccinare pina la tirgul de turism FITUR-2021, care se va desfasura la Madrid incepind cu 19 mai, "pentru a nu pierde vara", a anunțat marți vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas. "Pașaportul COVID" va permite o mai buna mobilitate…

- Uniunea Europeana a criticat luni afirmatiile ministrului muntenegrean de justitie care si-a exprimat indoieli cu privire la genocidul de la Srebrenica (Bosnia), considerat una din cele mai grave atrocitati comise in Europa dupa cel de-al doilea razboi mondial, transmite AFP. Masacrul a 8.000 de barbati…