De astăzi, la nivel național, 71,86% din școli vor face cursuri în format fizic In saptamana 15-19 noiembrie, la nivel național, 71,86% din școli vor funcționa in format fizic, cu activitate fața in fața, in timp ce 27,8% din școli iși vor desfașura activitatea integral in sistem online ca urmare a ratei de vaccinare mai mica de 60%, arata Ministerul Educației, potrivit Hotnews. Potrivit centralizarii datelor raportate de inspectoratele școlare județene, in aceasta saptamana, unitațile de invațamant, inclusiv palatele copiilor, cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, vor funcționa astfel: activitate fața in fața: 12.882 (71,86%) unitați; invațamant integral in sistem… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

