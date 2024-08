Comisia Electorala Centrala (CEC) anunța ca astazi, 1 august 2024, incepe perioada electorala a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024, noteaza Noi.md. Potrivit Codului electoral, perioada electorala dureaza pina in ziua in care rezultatele alegerilor prezidențiale și ale referendumului sint confirmate de c