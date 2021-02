De astăzi începe vaccinarea personalului din învăţământ Vaccinarea personalului din invatamant incepe miercuri, in Bucuresti si in 23 de judete. In zilele urmatoare vor fi deschise si centrele speciale din celelalte judete, iar vaccinarea angajatilor din invatamant se va finaliza in 10 martie. De joi, se va incepe vaccinarea in alte 14 judete, din 26 februarie in 2 judete si in 1 martie in ultimele judete. Vaccinarea se va face in centre separate, special amenajate, cu vaccin AstraZeneca pentru persoanele care au 55 de ani inclusiv si cu vaccin Pfizer pentru cei peste aceasta varsta, urmand a exista circuite separate de vaccinare. Vaccinarea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

