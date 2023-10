De astăzi începe furnizarea agentului termic pentru încălzirea locuințelor, în Pitești! TERMO CALOR CONFORT S.A. anunta ca miercuri, 18 octombrie 2023, va incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare. Agentul termic se va furniza, in perioada urmatoare, in intervalul orar 18:00 – 09:00 și in funcție de temperaturile exterioare. Dispeceratul TERMO CALOR CONFORT S.A. si echipele de interventie lucreaza in regim permanent pentru solutionarea tuturor problemelor și funcționarea in parametri. Pentru informatii suplimentare, societatea furnizoare pune la dispozitia utilizatorilor numerele de telefon 0729980382 / 0729980383.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

