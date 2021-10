De astăzi încep controalele în şcoli pentru respectarea regulilor sanitare De astazi incep controalele in scoli pentru respectarea regulilor sanitare Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat ca acțiunile de control în școli privind respectarea tuturor regulilor de protecție sanitara în contextul pandemiei de COVID vor începe de astazi, 4 octombrie.



Într-o intervenție la DIGI 24, Cîmpeanu a amintit ca Ministerul Educației va cumpara teste COVID non invazive pentru școli care pot fi administrate de personal fara competențe medicale.



