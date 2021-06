Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii in exterior nu va mai fi obligatorie incepand de joi, 17 iunie, in Franta, cu anumite exceptii, iar restrictiile de circulatie intre anumite ore vor fi ridicate duminica, a anuntat miercuri premierul Jean Castex, pe fondul scaderii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza AFP si…

Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri seara, restricțiile anulate cu data de 15 mai.

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca au fost adoptate masurile de relaxare care se aplica din 15 mai, fiind modificata Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta. Se elimina obligativitatea mastii in spatii deschise si se renunta la restrictiile de circulatie…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca prima etapa de relaxare a restricțiilor va avea loc chiar in acest weekend. Este vorba despre renunțarea la masca de protecție in aer liber, cu cateva excepții, și la restricțiile de circulație pe timp de noapte. Maine va avea loc o ședința a Comitetului Național…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut in urma cu puține minute o declarație de presa, la finalul unei ședințe cu premierul și mai mulți miniștri in care s-a discutat despre masurile de relaxare de la 1 iunie.

Din 15 mai se elimina obligativitatea portului maștii in aer liber, cu excepția piețelor sau targurilor, și se renunța la carantina de noapte, a anunțat joi președintele Klaus Iohannis.

- Belgienii scapa de astazi de restricția de circulație pe timpul nopții, iar in Bruxelles masura va fi ridicata la miezul nopții. Daca in martie, Belgia raporta, zilnic, 4.800 de cazuri de COVID-19, in medie, acum, numarul infectarilor zilnice a scazut la 3.000. Și presiunea pe spitale este mai mica,…