- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Relații Internaționale, informeaza comunitatea locala ca, astazi, s-au semnat alte doua contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional, pentru doua obiective de investiții de interes local. Primul contract vizeaza "inființarea unui centru comunitar…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza comunitatea locala ca Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" organizeaza duminica, 9 octombrie a.c., Concursul de pescuit sportiv staționar pentru domni. Locul desfașurarii acestei competiții este Lacul 1din incinta Parcului Memorial „Constantin…

- ”Facturile pentru subventia la energia termica livrata populatiei, emise de noul operator, S.C. Termoficare Prahova S.A., sunt in evidenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I.) Termo Prahova si au o valoare de 6.637.787,05 lei. Avand in vedere ca, pana in prezent, facturile mentionate nu…

- Ajutorul de incalzire pentru sezonul rece 2022-2023 pentru romanii care nu pot plati facturile. De cand și unde pot fi depuse cererile Ajutorul de incalzire pentru sezonul rece 2022-2023 pentru romanii care nu pot plati facturile. De cand și unde pot fi depuse cererile La data de 15 octombrie, romanii…

- Persoanele singure sau familiile cu venituri mici care nu isi permit sa plateasca facturile de incalzire in sezonul rece pot cere ajutor de la stat pana pe data de 15 octombrie. Ajutorul de stat este acordat sub forma unei sume cu care persoanele cu venituri reduse pot acoperi o parte din costurile…

- Primaria Ploiești a anunțat ca bugetul municipalitații nu poate susține Programul național privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla local.comunicatul Primariei Ploiești:"Primaria Municipiului Ploiești a analizat modalitatea aplicarii, la nivel local, a Programului național privind…

- Primaria Municipiului Ploiești a inițiat procedura de achiziție publica pentru proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrarilor și execuție lucrari destinate reabilitarii bazei materiale și transport Depou de tramvaie – Componenta 1, din proiectul „Reabilitare…

- Mamele care provin din medii defavorizate, mamele minore sau cele din Ucraina, vor beneficia de tichete sociale. Valoarea este de 2.000 de lei. Cererile se pot deja depune la sediul primariei: Un nou ajutor social este disponibil, de aceasta data adresandu-se mamelor. Mai exact, mamele care au nascut…