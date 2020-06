Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat luni ca va acorda un sprijin financiar de 200 de lei farmacistilor, functionarilor, jurnalistilor si curierilor pentru a se testa de COVID-19, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Intrebat de reporteri daca vaccinul anti-Covid ar trebui sa fie gratuit, președintele american a raspuns: „Analizam varianta aceasta. Facem progrese in privința vaccinurilor. Va voi da mai multe detalii in curand”. „Cand vaccinul va fi gata, guvernul SUA va trimite toate avioanele, camioanele…

- Nu doar tratarea pacienților bolnavi de Covid 19 are un regim cu totul special, ci și inhumarea celor care au decedat avand acest diagnostic. In cazul lor, rudele vor duce sicriul care va fi sigilat, urmand ca acesta sa fie trimis direct la cimitir,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O luna de testari COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca Laboratorul de Genetica Medicala – IMOGEN, din cadrul spitalului, a testat 3727 pacienți pentru determinarea infecției cu noul

- In Capitala au aparut in vanzare teste expres pentru COVID-19. Potrivit lui Ghenadie Gutan, reprezentantul retelei de farmacii care comercializeaza aceste kit-uri, in cazul persoanelor cu simptome de boala, testul arata prezenta virusului, iar pentru cei asimptomatici sau care s-au

- Unul dintre cele mai mari spitale din județul Teleorman, Spitalul "Caritas" din Roșiorii de Vede, a fost pus pe lista unitaților medicale care trateaza exclusiv bolanvi de coronavirus. Managerul s-ar fi plans inca de la inceput de lipsa personalului medical, susținand ca medicii și asistentele și-au…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a declarat ca pacientilor infectati cu COVID-19 le sunt asigurate cate trei mese pe zi: dimineata, la pranz si seara. Conducerea unitatii medicale a incheiat un contract cu o firma de catering.

- Sapte dintre cele zece echipe participante la Campionatul Mondial de Formula 1 s-au unit pentru a concepe si produce intr-un timp cat mai scurt dispozitive medicale, care sa fie folosite in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza Digisport.ro , cu referire la L'Equipe.