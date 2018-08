Ministerul Afacerilor Interne a anunțat ca, de astazi, amenzile contravenționale pot fi platite la jumatate din minimul prevazut de actul normativ, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal (in loc de 48 de ore). „Cu alte cuvinte, daca agentul constatator va aplica o amenda de 200 de lei, iar minimul […] Articolul De astazi, amenzile contravenționale se pot plati la jumatate in termen de 15 zile, in loc de 48 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .