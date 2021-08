De astăzi, 1 august, călătoreşti mai scump în Bucureşti. Iată noile tarife STB + Metrorex! Autoritatile au scumpit calatoriile cu transportul in comun, in Bucuresti. Va exista si un bilet comun Metrorex-STB in valoare de 5 lei, care va permite accesul calatorilor timp de 120 de minute nu doar la metrou, in autobuze sau tramvaie, ci și pe liniile urbane, regionale și cele expres. De ce s-a scumpit transportul? Tariful […] The post De astazi, 1 august, calatoresti mai scump in Bucuresti. Iata noile tarife STB + Metrorex! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1 august vine cu noi scumpiri. Bucureștenii vor plati mai mult pentru deplasarea cu mijloacele de transport in comun. O calatorie cu autobuzul sau tramvaiul va costa de dublu. In plus, va exista un bilet comun Metrorex-STB in valoare de 5 lei, care va permite accesul calatorilor timp de 120 de minute…

- Incepand de luni, 2 august, Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) va pune la dispozitia cetatenilor noi puncte de vanzare a titlurilor de calatorie si reincarcare a abonamentelor. Acestea sunt amplasate pe malul Canalului Bega. Noile localții vor functiona in intervalul orar 07-15. Din urmatoarele…

- Incepand de duminica, sistemul de transport public din București și județul Ilfov va fi integrat, adica nu vor exista diferențe de tarif și se va putea calatori cu un singur bilet cu toate mijloacele de transport, intr-un anumit interval de timp. Tot de la 1 august, prețul unei calatorii urca la 3 lei.…

- Majorarea tarifelor la transportul in comun din București era necesara, in contextul in care nu a mai fost facuta de 13 ani iar costul real ar fi de aproape noua lei, susține primarul Nicușor Dan. „Tariful de calatorie pe transportul public in Bucuresti nu a mai fost majorat din anul 2008, timp in care…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat miercuri ca municipalitatea vrea sa faca, la toamna, cateva benzi unice pentru transportul in comun de suprafata, potrivit Agerpres. Potrivit edilului, metoda va creste viteza de deplasare pe traseele respective."In opinia mea, atat mijloacele de…

- Ministerul Transportorilor a anunțat marți scumpirea biletelor de calatorie pentru STB și Metrorex incepand cu 1 august, potrivit unui comunicat de presa. Mai exact, o calatorie cu autobuzul sau tramvaiul in București va crește de la 1,3 lei la 3 lei, in timp ce pentru metrou o calatorie crește de la…

- Incidența cazurilor COVID-19 la 14 zile este, luni, de 0,35 la mie, astfel ca de marți, 1 iunie, intra in vigoare noi masuri de relaxare: se pot face nunți și alte evenimente private, iar bucureștenii pot merge la spectacole, la activitați sportive și la cinematograf, in anumite condiții. Documentul…

- Metrorex informeaza ca, incepand cu data de 01.06.2021, parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulești devine gratuita, pentru calatorii care au un abonament Metrorex valabil (inclusiv de 1 zi) si doresc sa parcheze autoturismul in interiorul acesteia. Facilitatea vine in sprijinul…