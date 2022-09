Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat zilele trecute un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați Calendarul de zile libere 2023 ne arata ca vom avea 15 zile libere de la stat, dintre care doar 3 pica in weekend, fața de 6 cate erau, in 2022. […] Articolul De anul viitor vom avea o zi libera in plus apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .