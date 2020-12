Pensiile vor fi achitate anul viitor la domiciliu, in intervalul 1-15 al fiecarei luni – au convenit ieri Ministerul Muncii si reprezentantii institutiilor care colaboreaza pentru plata pensiilor. Ministrul de resort, Raluca Turcan, a cerut deja finantelor publice sa transmita in regim de urgenta, luni, 4 ianuarie dispozitiile de repartizare din Trezorerie a sumelor ce reprezinta drepturile de pensie, astfel incat in aceeasi zi sa ajunga in conturile caselor judetene. Casa Nationala de Pensii Publice s-a angajat sa intocmeasca tot in regim de urgenta toate ordinele de plata catre Posta Romana…