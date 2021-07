De aici se poartă războiul hibrid cu România! Dupa cum dezvaluiam chiar ieri, sistemul romanesc se culca ”pe urechea GRU”, șefii serviciilor fiind convinși ca odata cu expulzarea unui banal diplomat de la Ambasada Federației Ruse la București au caștigat ”razboiul hibrid” cu Moscova. In timp ce instituțiile statului roman sunt penetrate cu adevarat de agenți ruși experți in mult mediatizatul razboi hibrid. […] The post De aici se poarta razboiul hibrid cu Romania! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

