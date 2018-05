Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 25 mai 2018 se va aplica in toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul GDPR (general data protection regulation) care aduce modificari substanțiale in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personale ale persoanelor vizate.

- Romanilor nu le place sa citeasca. Datele apar in Barometrul de Consum Cultural 2017, care a fost lansat astazi de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala. 69% dintre respondenți au afirmat ca nu au citit nicio carte in ultimul an sau ca au citit mai rar. Nici revistele nu se bucura…

- Robert De Niro, domiciliat pe strada Enernitate nr.1, parcela 3, adica locul pe care se afla cel mai mare cimitir din Iași. Cartea de identitate falsificata cu numele și chipul starului american a fost descoperita de polițiști in timpul unor percheziții pentru destructurarea rețelei de falsificatori…

- Buletinele ar putea fi schimbate, la cererea Comisiei Europene, care dorește sa impuna obligativitatea includerii datelor biometrice in cartile de identitate nationale ale tarilor care le elibereaza, cum ar fi amprentele digitale, o masura cuprinsa intr-un pachet de propuneri privind securitatea UE…

- Comisia Europeana propune obligativitatea introducerii datelor biometrice pe cartile de identitate din Uniunea Europeana, pentru evitarea folosirii documentelor false de catre infractori de drept comun si de teroristi, in contextul in care Romania este pe primul loc in clasamentul falsificarilor.

- Comisia Europeana propune introducerea cartilor de identitate cu date biometrice in toate tarile Uniunii, pentru combaterea falsificarii acestora. (CITEȘTE ȘI: MARE ATENȚIE! DACA AI SCRIS ACESTE DATE PE FACEBOOK, ȘTERGE-LE IMEDIAT!) Cel mai recent comunicat al Comisiei Europene atrage atentia ca 80…

- Un barbat in varsta de 34 de ani in complicitate cu un angajat de la Oficiul Teritorial Cadastral Cahul, suspecți de falsificare buletinul de identitate și hotararile de judecata, in baza dreptul ilegal de proprietate asupra a doua bunuri imobile.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Codului Muncii care prevede ca Vinerea Mare devine zi nelucratoare. Proiectul a fost depus de UDMR și susținut de toate celelalte formațiuni politice. Romanii se vor putea bucura de o mini-vacanța de Paște. Administrația Prezidențiala a anunțat ca…