Stiri pe aceeasi tema

- De la declansarea pandemiei, in localitatile raionului Cantemir au fost inregistrate cele mai putine cazuri de COVID-19. 242 de bolnavi la aproape 50 de mii de locuitori. Localnicii isi explica aceste date prin numarul mare de persoane care au emigrat, dar si saracia care ii tine pe oameni in propriile…

- Lupta împotriva pandemiei de Covid-19 se intensifica în Uniunea Europeana. Cehia și Slovacia se confrunta cu o creștere a infecțiilor, iar oficialii au decis revenirea la masuri de restricție dure. Astfel, începând de miercuri, 30 septembrie,…

- In timp ce statele lumii inchid scoli, restaurante sau sali de fitness, Suedia da verde libertatii. Scolile au ramas deschise, fara ca suedezii sa se ingrijoreze in vreun fel. In Suedia, nici masca de protectie nu este obligatorie. „Riscul e mai mic in Suedia, dar nu suntem imuni si trebuie sa fim precauti…

- Astazi, 9 septembrie, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Argeș, Instituția Prefectului – Județul Argeș informeaza ca situația epidemiologica se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane ieșite din carantina: 1.493 -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica):…

- Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 93.864 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 40.028 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.123 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.318 cazuri noi de COVID-19, din 26.059 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi raman in București (159). Capitala este urmata de județele Iași (89), Prahova (78) și Brașov (67).

- Astazi, 28 august, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Argeș, Instituția Prefectului – Județul Argeș informeaza ca situația epidemiologica se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane ieșite din carantina: 1493 -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica):…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4051 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Suceava, in județ, in ultimele 24 de ore au…