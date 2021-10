Stiri pe aceeasi tema

- Toate paturile din sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Giurgiu sunt ocupate de bolnavii cu COVID-19, iar la UPU se afla inca 50 de persoane, motiv pentru care conducerea spitalului a decis sa transforme sectia de Neurologie in sectie COVID-19, ceea ce va duce la o suplimentare…

- Soluția alegerilor anticipate, vehiculata mai ales de PSD, imparte țara in doua, reușind sa stranga susținerea a 42% dintre romani. Nu suficient, insa, pentru ca 45% dintre romani nu doresc alegeri anticipate, arata cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS,…

- La data de 27.08.2021, in jurul orei 12.15, politiștii braileni au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe Soseaua Buzaului, intersecție cu Șoseaua de Centura a Brailei este in desfașurare un scandal intre mai multe persoane .La fața locului, au intervenit atat politiști judiciari, rutieri,…

- Situație incredibila in Alba Iulia! Un barbat, artist plastic, a majorat cu peste 50% pensiile a 72 de persoane. Individul este acum trimis in judecata pentru complicitate la inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Totoul s-a petrecut in perioada 2012-2016.

- Dr. Adriana Pistol a declarat marți, intr-o conferința de presa la Guvern alaturi de șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, ca decesul unui barbat vaccinat și infectat cu tulpina Delta nu ar trebui sa ingrijoreze populatia. Pistol s-a referit la decesul unei persoane infectate cu…

- Update. Doua persoane (un barbat și o femeie) au murit și alte patru au fost ranite. Circulația a fost reluata. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația este intrerupta la kilometrul 26 al Autostrazii A1 pe sensul dinspre Pitești catre București, in zona…