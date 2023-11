Polițiștii cer acordarea drepturilor salariale la zi, pentru ca, de cinci ani, MAI fura, lunar, cate o mie de lei din buzunarul fiecarui polițist. Și asta din cauza drepturilor neactualizate din 2009 și din 2018. Mai mult, Ordonanța austeritații a mai dat o lovitura angajaților din sistemul de aparare și ordine publica, aceștia fiind singurii […] The post De 5 ani, MAI fura, lunar, 1.000 de lei din buzunarul fiecarui polițist first appeared on Ziarul National .