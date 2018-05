Din 2014, de cand a pus bazele taberei pentru copiii bolnavi de cancer, alaturi de iubitul ei, Vlad Voiculescu, Melania Medeleanu iși petrece vacanțele alaturi de ei. De la 32, astazi au ajuns la 250 de copii, care se bucura de timpul petrecut in taberele MagiCamp. “Ne pregatim de tabere. 12 serii, anul acesta. Incepem […] The post De 4 ani, Melania Medeleanu iși petrece vacanțele alaturi de copiii bolnavi de cancer: “Incepem in iunie, terminam in septembrie” appeared first on Cancan.ro .